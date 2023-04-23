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عزز اتصال VPN الخاص بك مع IsharkVPN Accelerator و Wireshark Filter

ishark blog article

2023-04-23 17:05:40

هل سئمت من التعرض لبطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تم تصميم تقنية التسريع لدينا لتحسين اتصال VPN الخاص بك وتوفير سرعات إنترنت فائقة السرعة. قل وداعًا للتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو والتنزيلات البطيئة - باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بنشاط سلس وسلس عبر الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - تشمل خدمتنا أيضًا مرشح wireshark. تتيح لك هذه الأداة القوية مراقبة حركة المرور على الإنترنت وتحديد أي تهديدات أمنية محتملة. مع مسرع isharkVPN وفلتر wireshark الخاص بنا ، يمكنك تصفح الويب بثقة وراحة بال.



سواء كنت تقوم ببث المحتوى المفضل لديك ، أو تعمل عن بعد ، أو ببساطة تتصفح الويب ، فإن مسرع isharkVPN يغطيك. خدمتنا سهلة الاستخدام متوافقة مع جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل الرئيسية ، لذا يمكنك الاستمتاع بوصول سريع وآمن للإنترنت بغض النظر عن مكان وجودك.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN مع مرشح wireshark اليوم وارتق بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي. من خلال تقنيتنا المتطورة ودعم العملاء الذي لا يهزم ، لن تشعر بخيبة أمل. سجل الآن وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفية wireshark والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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