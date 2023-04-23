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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark Display Filter

ishark blog article

2023-04-23 17:05:47

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة وأعلى مستوى من الأمان عبر الإنترنت. يعمل برنامجنا على تحسين اتصالك بالإنترنت وتوجيه حركة المرور الخاصة بك عبر خوادمنا الآمنة ، مما يضمن بقاء نشاطك عبر الإنترنت خاصًا ومجهول الهوية.



لكن ميزاتنا لا تتوقف عند هذا الحد. من خلال تكاملنا لمرشح شاشة Wireshark ، يمكنك بسهولة مراقبة وتحليل حركة مرور الشبكة الخاصة بك. تتيح لك هذه الأداة القوية تحديد أي تهديدات أو مشكلات أمنية محتملة على شبكتك ، مما يمنحك راحة البال والقدرة على اتخاذ إجراءات لحماية نشاطك عبر الإنترنت.



مسرع IsharkVPN سهل الاستخدام ومتوافق مع جميع أنظمة التشغيل الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال خيارات الأسعار المعقولة لدينا ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، يمكنك الوثوق في حصولك على أفضل قيمة مقابل أموالك.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والأمان الباهت على الإنترنت. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع باتصال الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا والأكثر موثوقية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام مرشح شاشة wireshark والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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