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عزز سرعة الإنترنت والأمان لديك مع isharkVPN Accelerator و Wireshark Filter by IP

ishark blog article

2023-03-24 14:05:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقيود المفروضة على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وفلتر wireshark بواسطة IP.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة دون التضحية بخصوصيتك. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير أفضل أداء ممكن ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة.



ولكن ماذا عن تلك القيود المزعجة على الإنترنت؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه عامل تصفية wireshark بواسطة IP. تتيح لك هذه الأداة القوية تصفية حركة مرور الشبكة حسب عنوان IP ، بحيث يمكنك بسهولة تحديد وحظر حركة المرور غير المرغوب فيها. سواء كنت تتعامل مع إعلانات مزعجة أو تهديدات أكثر خطورة مثل البرامج الضارة أو محاولات التصيد الاحتيالي ، يمنحك عامل تصفية wireshark بواسطة IP التحكم الذي تحتاجه للحفاظ على تجربتك على الإنترنت آمنة ومأمونة.



يوفر مسرع isharkVPN ومرشح wireshark معًا حلاً شاملاً لجميع احتياجات الإنترنت الخاصة بك. من خلال برنامجنا سهل الاستخدام وفريق دعم الخبراء ، يمكنك الاستمتاع بتجربة سلسة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى القلق بشأن السرعات البطيئة أو التدخلات غير المرغوب فيها. فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN وفلتر wireshark بواسطة IP اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفية wireshark عن طريق IP ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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