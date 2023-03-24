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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع iSharkVPN وفلتر Wireshark حسب المنفذ

ishark blog article

2023-03-24 14:10:37

تقديم حل الحماية النهائي عبر الإنترنت - isharkVPN! مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وأمن قوي ، كل ذلك في حزمة واحدة. والآن ، يمكنك نقل تجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي مع مسرع isharkVPN وفلتر wireshark حسب المنفذ.



يعد مسرع isharkVPN أداة قوية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على أقصى سرعة وأداء. قل وداعًا لإبطاء التنزيلات وتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا ، حيث تعمل هذه الأداة على زيادة سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 200٪! سواء كنت تقوم ببث عرض Netflix المفضل لديك أو اللعب عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN يضمن أن يكون اتصالك سريعًا وموثوقًا به دائمًا.



لكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا مرشحًا قويًا للقرص السلكي حسب المنفذ. تساعدك هذه الأداة على مراقبة حركة المرور على الإنترنت وتصفية أي حزم غير مرغوب فيها ، مما يضمن أن بياناتك على الإنترنت آمنة ومحمية دائمًا. باستخدام مرشح wireshark حسب المنفذ ، يمكنك بسهولة تحديد ومنع أي حركة مرور ضارة على جهازك ، مما يبقي المتسللين ومجرمي الإنترنت في مأزق.



في isharkVPN ، ندرك أن الأمان عبر الإنترنت يمثل أولوية قصوى لمستخدمينا. لهذا السبب قمنا بتطوير هذه الأدوات القوية لمنحك الحماية القصوى لأنشطتك على الإنترنت. مع مسرع isharkVPN وفلتر wireshark حسب المنفذ ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة وأمن قوي كل ذلك في حزمة واحدة سهلة الاستخدام.



فما تنتظرون؟ قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت واستمتع بسرعة البرق مع isharkVPN اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفية wireshark حسب المنفذ ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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