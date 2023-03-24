التدوين > ارتقِ بسرعة الإنترنت لديك إلى المستوى التالي مع IsharkVPN Accelerator و Wireshark Filter for IP

ارتقِ بسرعة الإنترنت لديك إلى المستوى التالي مع IsharkVPN Accelerator و Wireshark Filter for IP

ishark blog article

2023-03-24 14:13:27

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكننا تحسين اتصالك بالإنترنت لمنحك سرعات فائقة ، حتى تتمكن من الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديك دون انقطاع.



لكن هذا ليس كل شيء. تتضمن شبكة VPN الخاصة بنا أيضًا مرشح Wireshark لعنوان IP ، مما يتيح لك بسهولة تتبع وتصفية حركة المرور غير المرغوب فيها على شبكتك. يضمن ذلك أن يكون لديك اتصال إنترنت آمن وخاص ، وخالي من أي تهديدات أو عمليات اقتحام محتملة.



سواء كنت تعمل من المنزل أو تقوم ببث Netflix أو تتصفح الويب فقط ، يمكن أن يوفر لك مسرع iSharkVPN ومرشح Wireshark لـ IP اتصال الإنترنت السريع والآمن الذي تحتاجه. فلماذا تنتظر؟ سجل اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفية wireshark للملكية الفكرية والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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