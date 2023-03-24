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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter by Protocol

ishark blog article

2023-03-24 14:16:06

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ هل تقلق بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وفلتر wireshark حسب البروتوكول.



مسرع isharkVPN هو أداة قوية تعزز سرعات الإنترنت لديك وتعزز تجربتك على الإنترنت. باستخدام isharkVPN ، يمكنك التصفح والدفق والتنزيل بسرعات فائقة. سواء كنت تعمل من المنزل أو تمارس الألعاب عبر الإنترنت أو تقوم ببث المحتوى المفضل لديك ، فإن isharkVPN يضمن لك الحصول على أفضل أداء ممكن للإنترنت.



لكن هذا ليس كل شيء. مع isharkVPN ، تتم حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت أيضًا. تقوم VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يضمن بقاء نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا. يمكنك الاتصال بنقاط اتصال Wi-Fi العامة بثقة ، مع العلم أنه لا يمكن لأحد اعتراض بياناتك.



بالإضافة إلى isharkVPN ، نقدم أيضًا مرشح wireshark حسب البروتوكول. Wireshark هو محلل بروتوكول شبكة قوي يساعدك على مراقبة حركة المرور على الإنترنت. باستخدام عامل تصفية wireshark الخاص بنا حسب البروتوكول ، يمكنك تصفية حركة مرور الشبكة الخاصة بك عن طريق بروتوكولات محددة ، مما يسهل تحديد واستكشاف أي مشكلات قد تنشأ وإصلاحها.



سواء كنت مسؤول شبكة محترفًا أو مستخدمًا يوميًا ، فإن مرشح wireshark الخاص بنا حسب البروتوكول هو أداة أساسية يمكن أن تساعدك على تحسين أداء الشبكة ، واستكشاف المشكلات وإصلاحها ، وتحسين تجربتك عبر الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستفد من المسرع القوي ومرشح wireshark حسب البروتوكول. مع isharkVPN ، ستستمتع بسرعات إنترنت فائقة ، وأمان وخصوصية محسّنين عبر الإنترنت ، والقدرة على استكشاف أي مشكلات قد تنشأ مع محلل بروتوكول الشبكة القوي الخاص بنا. جربه اليوم واختبر أفضل تجربة ممكنة عبر الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفية wireshark حسب البروتوكول ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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