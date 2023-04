التدوين > قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN لاتصال أسرع بالإنترنت

قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN لاتصال أسرع بالإنترنت

2023-03-24 14:21:26

تقديم الحل النهائي للأمان والسرعة عبر الإنترنت: iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter by Source IP



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والشعور بعدم الأمان أثناء تصفح الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter حسب Source IP.



iSharkVPN Accelerator هي أفضل خدمة VPN مصممة لتوفير أمان وسرعة استثنائيين عبر الإنترنت. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الإنترنت بخصوصية تامة وإخفاء هويتك ، مع العلم أن نشاطك عبر الإنترنت مشفر ومحمي من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، مع سرعات iSharkVPN Accelerator فائقة السرعة ، يمكنك البث والتنزيل والتصفح دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



ولكن ما يميز iSharkVPN Accelerator عن خدمات VPN الأخرى هو تكامله مع Wireshark Filter by Source IP. يعد Wireshark Filter by Source IP أداة قوية تسمح لك بمراقبة وتحليل حركة مرور الشبكة الخاصة بك ، وتصفية حركة المرور غير المرغوب فيها والتركيز على البيانات المهمة. باستخدام Wireshark Filter by Source IP ، يمكنك تحديد حركة المرور الضارة وحظرها ، مما يضمن بقاء نشاطك عبر الإنترنت آمنًا ومحميًا.



معًا ، يوفر iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter by Source IP حلاً شاملاً للأمان والسرعة عبر الإنترنت. مع iSharkVPN Accelerator ، تحصل على حماية VPN عالية المستوى وسرعات فائقة. وباستخدام Wireshark Filter by Source IP ، يمكنك مراقبة وتحليل حركة مرور الشبكة الخاصة بك ، وتحديد الأنشطة الضارة وحظرها.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter بواسطة Source IP اليوم وابدأ في الاستمتاع بأمان وسرعة عبر الإنترنت. قم بحماية نفسك ونشاطك عبر الإنترنت باستخدام أفضل خدمة VPN وأداة تحليل الشبكة في السوق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفية wireshark حسب مصدر IP ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

