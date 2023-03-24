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عزز أمنك وسرعتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وفلتر Wireshark للبروتوكول

ishark blog article

2023-03-24 14:24:07

إذا كنت شخصًا يهتم بالأمان والخصوصية عبر الإنترنت ، فستعرف أهمية استخدام خدمة VPN. لكن هل تعلم أن هناك طريقة لتحسين تجربة VPN الخاصة بك وإضافة طبقة إضافية من الأمان لأنشطتك على الإنترنت؟ أدخل مسرع isharkVPN ومرشح Wireshark للبروتوكولات.



برنامج تسريع isharkVPN هو برنامج يعمل على تحسين اتصال VPN الخاص بك ، مما يتيح لك تصفح الإنترنت بشكل أسرع وأكثر استقرارًا. يقوم بذلك عن طريق تحسين وضغط البيانات قبل أن تغادر جهازك ، مما يؤدي إلى سرعات تنزيل وتحميل أسرع. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتجربة أكثر سلاسة عبر الإنترنت ، مع قدر أقل من التخزين المؤقت وانقطاعات أقل.



لكن هذا ليس كل شيء. باستخدام مرشح Wireshark للبروتوكولات ، يمكنك إضافة طبقة أمان إضافية لاتصال VPN الخاص بك. Wireshark هي أداة شائعة لتحليل بروتوكول الشبكة تتيح لك مراقبة حركة مرور الشبكة واكتشاف أي تهديدات أمنية محتملة. باستخدام مرشح Wireshark للبروتوكولات جنبًا إلى جنب مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تصفية أي حركة مرور غير مرغوب فيها والتأكد من أن اتصال VPN الخاص بك آمن ومحمي.



يعمل مسرع isharkVPN ومرشح Wireshark للبروتوكولات معًا على تكوين مجموعة قوية يمكنها تعزيز الأمان والخصوصية على الإنترنت. بفضل سرعات الإنترنت الأسرع وإجراءات الأمان الأكثر صرامة ، يمكنك تصفح الإنترنت بثقة ، مع العلم أن بياناتك آمنة ومأمونة.



لذلك إذا كنت تبحث عن طريقة لتعزيز تجربة VPN الخاصة بك وإضافة طبقة إضافية من الأمان لأنشطتك عبر الإنترنت ، فلا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وفلتر Wireshark بحثًا عن البروتوكولات. جربه بنفسك واختبر الفرق اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام مرشح wireshark للبروتوكول ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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