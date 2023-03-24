التدوين > قل وداعًا لبطء الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN و Wireshark Filter IP

قل وداعًا لبطء الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN و Wireshark Filter IP

ishark blog article

2023-03-24 14:26:54

تقديم iSharkVPN Accelerator - الطريقة المثلى لزيادة سرعات الإنترنت لديك



هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة التي تجعل كل مهمة عبر الإنترنت عبئًا؟ هل تريد حلًا يمكنه تسريع اتصالك دون المساس بأمنك؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator - الأداة المثلى لسرعات الإنترنت الفائقة!



مع iSharkVPN Accelerator ، ستحصل على دفعة قوية لسرعات الإنترنت لديك ، مما يسمح لك ببث مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات وتصفح الويب بسرعات فائقة. إنه الحل الأمثل لأي شخص يريد الحصول على أقصى استفادة من اتصاله بالإنترنت دون التضحية بأمنه.



يستخدم iSharkVPN Accelerator تقنية متقدمة لتحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يضمن حصولك على أسرع السرعات الممكنة. سواء كنت تستخدم اتصالاً سلكيًا أو لاسلكيًا ، يمكن أن يساعدك iSharkVPN Accelerator في تحقيق السرعات التي تحتاجها لإنجاز المهام بسرعة وكفاءة.



ولكن هذا ليس كل شيء - يتميز iSharkVPN Accelerator أيضًا بوظيفة Wireshark filter IP القوية التي تساعدك على تحديد ومنع حركة المرور غير المرغوب فيها على شبكتك. باستخدام هذه الميزة ، يمكنك الاستمتاع بتجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت عن طريق حظر مواقع الويب الضارة ومنع المتسللين من الوصول إلى أنظمتك.



فلماذا تنتظر؟ إذا كنت قد سئمت من بطء سرعات الإنترنت وترغب في الاستمتاع باتصالات فائقة السرعة وآمنة ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الأداة المناسبة لك. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wireshark filter ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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