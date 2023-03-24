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قم بتأمين اتصالك بالإنترنت وتحسين سرعتك باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-03-24 14:29:25

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، وتجاوز القيود الجغرافية ، والوصول إلى المحتوى المفضل لديك من أي مكان في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا بقاء نشاطك عبر الإنترنت مخفيًا عن أعين المتطفلين.



ولكن هذا ليس كل شيء - فمع مرشح Wireshark الخاص بنا لعناوين MAC ، يمكنك تعزيز أمنك على الإنترنت بشكل أكبر. من خلال تصفية عناوين MAC غير المرغوب فيها ، يمكنك منع الوصول غير المصرح به إلى شبكتك والحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية.



لا تقبل الإنترنت البطيء وغير الآمن. قم بالترقية إلى isharkVPN Accelerator وتحكم في تجربتك على الإنترنت اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wireshark filter mac address ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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