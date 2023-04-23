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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-23 17:07:13

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء التصفح أو البث عبر الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك وإبقاء أنشطتك على الإنترنت مجهولة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على أعلى مستوى من الأمان والخصوصية. باستخدام أحدث التقنيات ، يعمل مسرع isharkVPN على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير أقصى سرعة وكفاءة. سواء كنت تبث برنامجك التلفزيوني المفضل أو تقوم بتنزيل ملفات كبيرة ، يضمن برنامج isharkVPN أنك لن تضطر أبدًا إلى التنازل عن السرعة أو الأمان.



بالإضافة إلى ذلك ، يأتي مسرع isharkVPN مزودًا بميزة عنوان IP لمرشح Wireshark. يتيح لك هذا تصفية أي حركة مرور غير مرغوب فيها أو عناوين IP مشبوهة ، مما يضمن أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومحمية دائمًا. سواء كنت تتصفح شبكة Wi-Fi عامة أو تجري معاملات حساسة عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN يمنحك راحة البال التي تحتاجها.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بأقصى سرعة إنترنت وأمان وخصوصية. من خلال ميزة عنوان IP لمرشح Wireshark القوية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت دائمًا آمنة ومأمونة. جرب مسرع isharkVPN الآن ولاحظ الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفية عنوان IP الخاص بـ wireshark والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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