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التدوين > عزز تجربة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter on Protocol

عزز تجربة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter on Protocol

ishark blog article

2023-04-23 17:07:20
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات البطيئة؟ هل تريد الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وأمانه؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.

مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة واتصال آمن. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن حصولك على أقصى استفادة من خطة الإنترنت الخاصة بك. قل وداعًا للتخزين المؤقت والتنزيلات البطيئة!

بالإضافة إلى السرعة ، تقدم isharkVPN أمانًا على أعلى مستوى. نحن نستخدم تشفيرًا عسكريًا لحماية نشاطك على الإنترنت من أعين المتطفلين. سواء كنت تتصفح الويب أو تقوم ببث المحتوى أو تستخدم شبكة Wi-Fi عامة ، يمكنك الوثوق في isharkVPN للحفاظ على بياناتك آمنة.

بالإضافة إلى ذلك ، من خلال مرشح Wireshark الخاص بنا على البروتوكول ، يمكنك تخصيص تجربتك على الإنترنت بشكل أكبر. يمكنك اختيار التطبيقات والبروتوكولات التي تريد تشفيرها ، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في خصوصيتك على الإنترنت. ومن خلال واجهتنا سهلة الاستخدام ، من السهل البدء.

لا تكتفي بالسرعات البطيئة والتوصيلات غير الآمنة. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك. من خلال أحدث التقنيات وميزات الأمان التي لا تقبل المنافسة ، تعد isharkVPN الخيار الأمثل لأي شخص يقدر خصوصيته على الإنترنت ويريد تحقيق أقصى استفادة من اتصاله بالإنترنت.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك تصفية wireshark على البروتوكول ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
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