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قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter على عنوان IP المصدر

ishark blog article

2023-04-23 17:07:28

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع وأداء محسن أثناء تصفح الإنترنت أو بث المحتوى. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت وتحسين تجربتك العامة عبر الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - فمع مرشح wireshark الخاص بنا على عنوان IP المصدر ، يمكنك أيضًا الاستمتاع بمزيد من الأمان والخصوصية أثناء تصفح الإنترنت. يسمح لك هذا الفلتر بمراقبة حركة المرور على الإنترنت وتصفية أي اتصالات غير مرغوب فيها أو ضارة ، مما يضمن بقاء معلوماتك الشخصية محمية.



سواء كنت تقوم بالدفق أو التصفح أو إجراء معاملات عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN ومرشح wireshark على IP المصدر يمنحك راحة البال التي تحتاجها للاستمتاع بتجربة آمنة وسلسة عبر الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN وفلتر wireshark على IP المصدر اليوم وشاهد الفرق بنفسك. قل وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت ومرحبًا بالتصفح السريع والآمن والموثوق باستخدام isharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفية wireshark على عنوان IP المصدر ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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