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كيفية زيادة سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وفلتر Wireshark على عنوان IP

ishark blog article

2023-04-23 17:07:42

تقديم الحل النهائي للأمان عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter على عنوان IP!



هل سئمت التعامل مع سرعات الإنترنت البطيئة والتهديدات عبر الإنترنت مثل محاولات القرصنة وهجمات البرامج الضارة؟ يعد الأمان على الإنترنت وسرعة التصفح من أهم الجوانب التي تحتاج إلى الاهتمام بها عند تصفح الإنترنت. مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter على عنوان IP ، يمكنك الآن الحصول على أقصى درجات الأمان عبر الإنترنت وسرعات إنترنت أسرع!



iSharkVPN Accelerator هو برنامج يعمل على تحسين سرعة الإنترنت لديك عن طريق ضغط صفحات وملفات الويب وتخزينها مؤقتًا. باستخدام هذا البرنامج ، يمكنك تصفح الإنترنت بشكل أسرع من أي وقت مضى ، وبالتالي توفير وقتك وطاقتك. علاوة على ذلك ، يقوم البرنامج بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يوفر لك الخصوصية والأمان الكاملين عبر الإنترنت. يمكنك الآن الوصول إلى أي محتوى مقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم دون أن يتتبع أي شخص نشاطك عبر الإنترنت.



Wireshark Filter on IP Address هي أداة تسمح لك بتصفية حركة مرور الشبكة بناءً على عنوان IP المصدر والوجهة. باستخدام هذه الأداة ، يمكنك مراقبة وتحليل حركة مرور الشبكة لتحديد أي نشاط مشبوه. يمكنك بسهولة اكتشاف أي محاولات وصول غير مصرح بها ومنع المتسللين من الوصول إلى شبكتك. علاوة على ذلك ، تتيح لك الأداة تصفية أي حركة مرور غير مرغوب فيها ، مما يوفر لك تجربة تصفح سلسة ودون انقطاع.



يوفر لك الجمع بين مسرع iSharkVPN و Wireshark Filter على عنوان IP أقصى درجات الأمان عبر الإنترنت وتجربة تصفح أسرع. يمكنك الآن تصفح الإنترنت دون القلق بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت ، وفي الوقت نفسه ، استمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة.



فما تنتظرون؟ جرب iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter على عنوان IP اليوم واستمتع بأمان مطلق عبر الإنترنت وسرعات إنترنت أسرع!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفية wireshark على عنوان IP ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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