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تعظيم سرعة VPN الخاصة بك مع مسرع isharkVPN وتصفية Wireshark

ishark blog article

2023-04-23 17:07:57

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت المحبطة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تسمح تقنيتنا المبتكرة بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يضمن لك إمكانية البث واللعب والتصفح بسهولة.



لكن ماذا عن الأمن ، تسأل؟ هذا هو المكان الذي تأتي فيه تصفية wireshark الخاصة بنا. تقوم VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور على الإنترنت ، مما يجعلها غير قابلة للقراءة لأي شخص يحاول التطفل على نشاطك. ومن خلال تصفية wireshark الخاصة بنا ، يمكننا حظر أي حركة مرور غير مرغوب فيها ، والحفاظ على تجربتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة.



لا يقتصر دور مسرع isharkVPN على توفير سرعات وأمان لا مثيل لهما ، ولكنه أيضًا سهل الاستخدام بشكل لا يصدق. ما عليك سوى تنزيل تطبيقنا ، وتحديد موقع الخادم ، وأنت على ما يرام. بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر فريق دعم العملاء لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمساعدة في أي أسئلة أو مشكلات.



لا تستقر على الإنترنت البطيء وغير الآمن بعد الآن. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفية wireshark والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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