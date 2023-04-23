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تعظيم اتصال VPN الخاص بك مع ورقة غش مسرع isharkVPN و Wireshark Filters

ishark blog article

2023-04-23 17:08:04

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب المفضلة لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! لا توفر خدمة VPN الخاصة بنا فقط أعلى مستويات الأمان وعدم الكشف عن هويتك ، ولكنها تعمل أيضًا على تسريع سرعة الإنترنت لديك من خلال تحسين اتصالك. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالتنزيلات والبث المباشر بسرعة البرق.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نوفر أيضًا ورقة غش لفلاتر Wireshark لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من تحليل الشبكة. Wireshark هي أداة قوية لمراقبة وتحليل حركة مرور الشبكة ، ولكنها قد تكون مربكة للمبتدئين. تحلل ورقة الغش الخاصة بنا المرشحات الأكثر استخدامًا ووظائفها ، مما يجعلها سهلة الاستخدام والفهم.



مع مسرّع isharkVPN وورقة الغش الخاصة بفلاتر Wireshark ، يمكنك نقل تجربتك على الإنترنت إلى المستوى التالي. اشترك اليوم واستمتع بمزايا الوصول السريع والآمن إلى الإنترنت مع المكافأة الإضافية لخبرة تحليل الشبكة. جرب مسرع isharkVPN و ورقة الغش لفلاتر Wireshark الآن!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ورقة الغش لفلاتر wireshark ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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