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عزز الأمن على الإنترنت وسرعة التصفح مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-23 17:08:12

هل كنت تعاني من بطء سرعة الإنترنت وضعف الأداء عند بث المحتوى أو تنزيله؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تسمح تقنية مسرع VPN الخاصة بنا بسرعات إنترنت فائقة وأداء محسن ، بغض النظر عن مكان وجودك. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بالتدفق والتنزيل والتصفح بسلاسة دون أي انقطاع أو تأخير محبط.



علاوة على ذلك ، تتيح تقنيتنا المبتكرة إمكانية التصفية بسهولة عن طريق البروتوكول باستخدام Wireshark. Wireshark هو محلل بروتوكول شبكة متوافق مع معايير الصناعة يسمح لك بمعرفة ما يحدث على شبكتك على المستوى المجهري. باستخدام Wireshark ، يمكنك مراقبة حركة مرور الشبكة والتصفية حسب البروتوكول لضمان الأداء الأمثل والأمان.



مع isharkVPN و Wireshark ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت آمن ومحسّن للحصول على أفضل تجربة ممكنة. قل وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة ومرحبًا بالأداء الفائق السرعة باستخدام مسرع isharkVPN. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة كيفية التصفية حسب البروتوكول والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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