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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-23 17:08:19

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والمواقع المحجوبة؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل لجميع مشاكل الإنترنت لديك.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ستترك شبكات VPN الأخرى في الغبار. تعمل تقنيتنا على تحسين اتصالك بالإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول وتحسين أوقات اختبار الاتصال ، مما يؤدي إلى سرعة البث والتنزيل والتصفح.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر مسرع isharkVPN أيضًا تجربة آمنة وخاصة عبر الإنترنت. يضمن التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة الحفاظ على سرية نشاطك على الإنترنت وحماية معلوماتك الشخصية.



ولهؤلاء المستخدمين المتمرسين في مجال التكنولوجيا ، فإن مسرع isharkVPN متوافق تمامًا مع Wireshark ، محلل بروتوكول الشبكة الشهير. باستخدام Wireshark ، يمكنك مراقبة حركة المرور على الإنترنت وتحديد أي تهديدات أمنية محتملة.



لا تدع الإنترنت البطيء ونقص الخصوصية يعوقان تجربتك على الإنترنت. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح سريع وآمن وخصوصي لم يسبق له مثيل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wireshark https ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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