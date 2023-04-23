التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter Source

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter Source

ishark blog article

2023-04-23 17:08:27

iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter المصدر: الأدوات المطلقة لأمان الإنترنت والسرعة



هل سئمت من سرعة الإنترنت البطيئة والتهديدات الأمنية المحتملة؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter Source. تعمل هاتان الأداتان جنبًا إلى جنب لضمان أن تكون تجربة الإنترنت الخاصة بك سريعة وآمنة.



أولاً ، دعنا نتحدث عن iSharkVPN Accelerator. هذه الأداة ضرورية لأي شخص يريد تحسين سرعة الإنترنت لديه. باستخدام تقنية VPN ، يتيح لك iSharkVPN Accelerator تجاوز سرعة الإنترنت التي قد يفرضها مزود خدمة الإنترنت أو مصادر أخرى. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بسرعات تنزيل وتحميل أسرع وتدفق أكثر سلاسة وأداء إنترنت أفضل بشكل عام.



لكن هذا ليس كل شيء. يقوم iSharkVPN Accelerator أيضًا بتشفير حركة المرور على الإنترنت ، مما يجعل من الصعب على المتسللين وغيرهم من الجهات الفاعلة السيئة التجسس على أنشطتك عبر الإنترنت. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تقوم بالكثير من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو التسوق أو غيرها من المهام الحساسة. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تطمئن إلى أن اتصالك بالإنترنت آمن وخاص.



الآن ، دعنا نتحدث عن مصدر مرشح Wireshark. تم تصميم هذه الأداة للمستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في مراقبة حركة المرور على الإنترنت وتحديد التهديدات الأمنية المحتملة. Wireshark هو محلل حزم شبكة قوي يلتقط ويحلل حركة مرور الشبكة في الوقت الفعلي.



باستخدام Wireshark Filter Source ، يمكنك إنشاء عوامل تصفية مخصصة تساعدك على تحديد أنواع معينة من حركة المرور ، مثل الحزم المشبوهة أو حركة المرور من عناوين IP محددة. هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تشك في تعرض جهاز الكمبيوتر الخاص بك للاختراق أو إذا كنت ترغب في مراقبة شبكتك بحثًا عن التهديدات المحتملة.



يعد كل من iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter Source معًا الأدوات المثلى لأمن الإنترنت وسرعته. سواء كنت مستخدمًا عاديًا أو مسؤول شبكة متقدمًا ، ستساعدك هذه الأدوات في تحقيق أقصى استفادة من اتصالك بالإنترنت مع الحفاظ على سلامتك وأمانك. فلماذا تنتظر؟ جرب iSharkVPN Accelerator و Wireshark Filter Source اليوم واستمتع بأفضل أداء وأمان على الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على مصدر مرشح wireshark والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN