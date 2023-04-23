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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-23 17:08:49

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الموثوق بها؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة واتصال آمن. تضمن تقنيتنا المتقدمة حماية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين والهجمات الضارة.



لكن هذا ليس كل شيء. نقدم أيضًا Wireshark IP Addr ، وهي أداة قوية تسمح لك بتحليل حركة مرور الشبكة وتحديد التهديدات الأمنية المحتملة. باستخدام Wireshark IP Addr ، يمكنك مراقبة شبكتك والبقاء متقدمًا على أي تهديدات محتملة.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN Accelerator اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والسرعة على الإنترنت. مع خطط الأسعار المعقولة لدينا والواجهة سهلة الاستخدام ، سوف تتساءل كيف عشت بدوننا من قبل.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والثغرات الأمنية تعيقك بعد الآن. تحكم في تجربتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator و Wireshark IP Addr. اشترك اليوم واستمتع براحة البال التي تأتي مع معرفة أنك محمي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wireshark ip addr والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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