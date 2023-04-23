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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator و Wireshark Filter Source IP

ishark blog article

2023-04-23 17:08:56

تقديم الحل النهائي عبر الإنترنت: iSharkVPN Accelerator



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي عبر الإنترنت.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وحماية خصوصيتك عبر الإنترنت بتشفير من الدرجة العسكرية. تتيح لك خدمة VPN الخاصة بنا الوصول إلى المحتوى المقيد إقليمياً ، مثل خدمات البث ومنصات الوسائط الاجتماعية ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



ولكن هذا ليس كل شيء - تتميز VPN الخاصة بنا أيضًا بخيار IP لمصدر مرشح Wireshark ، مما يسمح لك بتصفية حركة المرور غير المرغوب فيها والتركيز على البيانات المحددة التي تحتاجها. هذا مفيد بشكل خاص لمسؤولي الشبكة الذين يحتاجون إلى استكشاف المشكلات وإصلاحها أو تحليل حركة مرور الشبكة.



يعد استخدام iSharkVPN Accelerator أمرًا سهلاً وسهل الاستخدام. ما عليك سوى تنزيل تطبيقنا وتثبيته على جهازك وتسجيل الدخول والاتصال بأحد خوادمنا العديدة في جميع أنحاء العالم. من هناك ، يمكنك تصفح الويب وأنت مطمئن لأن نشاطك عبر الإنترنت آمن وسريع.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والخصوصية المخترقة عبر الإنترنت. قم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والسرعة على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wireshark filter source ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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