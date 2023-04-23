التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark IP Destination Filter

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark IP Destination Filter

ishark blog article

2023-04-23 17:09:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك بسهولة تجاوز أي قيود جغرافية وتصفح الإنترنت بسرعات فائقة. يستخدم مسرع VPN هذا خوارزمية فريدة لتحسين اتصالك بالإنترنت وتزويدك بأفضل تجربة تصفح ممكنة.



بالإضافة إلى ذلك ، يعمل مسرع isharkVPN بسلاسة مع مرشح وجهة wireshark IP. تتيح لك هذه الأداة القوية تصفية حركة المرور غير المرغوب فيها والتركيز على البيانات التي تحتاجها. باستخدام مرشح وجهة wireshark ip ، يمكنك بسهولة مراقبة حركة مرور الشبكة والتأكد من أن اتصالك آمن.



فلماذا تنتظر؟ ابدأ في استخدام مسرع isharkVPN وفلتر وجهة wireshark IP اليوم واستمتع بأفضل تجربة تصفح ممكنة. قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد ومرحبًا بحرية التصفح غير المحدودة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفية وجهة wireshark IP ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN