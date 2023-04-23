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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark IP Address Capture Capture

ishark blog article

2023-04-23 17:09:11

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الموثوق بها؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل لجميع مشاكل الإنترنت لديك!



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن سرعات فائقة واتصالات مستقرة لجميع أنشطتك على الإنترنت. سواء كنت تشاهد الأفلام أو تلعب الألعاب أو تتصفح الويب ببساطة ، فإن isharkVPN يوفر لك الحماية.



لكن هذا ليس كل شيء. تشتمل شبكة VPN الخاصة بنا أيضًا على عامل تصفية قوي لالتقاط عنوان IP من Wireshark ، مما يسمح لك بتحليل ومراقبة حركة مرور الشبكة لديك لزيادة الأمان والخصوصية. مع isharkVPN ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن أنشطتك على الإنترنت محمية من أعين المتطفلين.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم واختبر اتصال الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا في حياتك. قل وداعًا للتخزين المؤقت والتأخير ، ومرحبًا بعالم جديد تمامًا من إمكانيات الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك wireshark التقاط عنوان IP ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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