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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN واحم بياناتك باستخدام Wireshark IP Grabber

ishark blog article

2023-04-23 17:09:18

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتعريض عنوان IP الخاص بك دون قصد إلى المحتالين عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Wireshark IP grabber.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت. تعمل هذه الأداة القوية على تحسين وتسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك بث الويب وتنزيله وتصفحه بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن تقنية التشفير المتقدمة الخاصة به عدم المساس بالخصوصية والأمان عبر الإنترنت.



ولكن ماذا عن خطر التعرض للاختراق أو سرقة معلوماتك الشخصية؟ أدخل Wireshark IP grabber. تتيح لك هذه الأداة رؤية جميع عناوين IP التي تتصل بجهازك ، مما يساعدك على تحديد أي تهديدات أمنية محتملة. باستخدام هذه المعلومات ، يمكنك اتخاذ تدابير استباقية لحماية نفسك وبياناتك الحساسة.



يعد كل من isharkVPN Accelerator و Wireshark IP grabber هما الثنائي النهائي لتجربة سلسة وآمنة عبر الإنترنت. فلماذا تنتظر؟ جربهم اليوم واشعر بالفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wireshark ip grabber والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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