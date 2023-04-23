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دفق أسرع وأكثر أمانًا مع مسرع isharkVPN و Wireshark IP Filter

ishark blog article

2023-04-23 17:09:25

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والمخاوف الأمنية أثناء التصفح عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وفلتر ip wireshark!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 10 مرات مع الحفاظ على خصوصيتك وأمانك. قل وداعًا للتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو والتنزيلات البطيئة ، ومرحبًا بالإنترنت بسرعة البرق.



لكن هذا ليس كل شيء. يضيف إقران مسرع isharkVPN مع مرشح ip wireshark طبقة إضافية من الأمان لنشاطك على الإنترنت. يسمح لك Wireshark ip filter بمراقبة حركة المرور على الإنترنت وتصفيتها ، مما يضمن بقاء معلوماتك الحساسة في مأمن من أعين المتطفلين.



سواء كنت صاحب عمل تتطلع إلى حماية بيانات شركتك أو مستخدم إنترنت عادي يقدر الخصوصية ، فإن مسرع isharkVPN و wireshark ip filter هما الحل الأمثل. جربهم اليوم وجرب الفوائد بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام فلتر wireshark ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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