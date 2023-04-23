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التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark IP Scanner

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark IP Scanner

ishark blog article

2023-04-23 17:09:55
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تسريع سرعات الإنترنت وتحسين اتصالات الشبكة لمنحك أفضل تجربة ممكنة عبر الإنترنت.

ولكن هذا ليس كل شيء - من خلال شراكتنا مع الماسح الضوئي wireshark IP ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت يظل آمنًا وخاصًا. تقوم VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يحافظ على معلوماتك الحساسة في مأمن من أعين المتطفلين.

فلماذا تختار مسرع isharkVPN؟ لا تعمل خدمتنا على تحسين سرعات الإنترنت لديك وتعزز الأمان فحسب ، بل توفر أيضًا واجهة سهلة الاستخدام ودعمًا موثوقًا للعملاء. ومع خطط الأسعار المعقولة وضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، ليس لديك ما تخسره سوى سرعات الإنترنت البطيئة.

لا تقبل بأقل من ذلك عندما يتعلق الأمر بتجربتك عبر الإنترنت. اختر مسرع isharkVPN واستمتع بتصفح إنترنت سريع وآمن.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام الماسح الضوئي wireshark ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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