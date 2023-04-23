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قم بزيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-23 17:10:24

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! يعمل برنامجنا الفريد على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير سرعات فائقة وتدفق سلس.



لكننا لا نتوقف عند هذا الحد. فريقنا مكرس لتوفير أعلى مستوى من الأمان والخصوصية لنشاطك على الإنترنت. مع isharkVPN ، يتم تشفير معلوماتك وهويتك محمية من أعين المتطفلين.



ولكن ماذا عن هؤلاء الأفراد البارعين في مجال التكنولوجيا والذين يرغبون في مراقبة حركة مرور الشبكة الخاصة بهم؟ لقد قمنا بتغطيتك من خلال تكامل Wireshark OUI الخاص بنا. تتيح لك هذه الأداة التعرف بسهولة على الأجهزة الموجودة على شبكتك ومراقبة نشاطها.



لذا ، سواء كنت تقوم ببث برنامجك المفضل ، أو تتصفح الويب ، أو تراقب حركة مرور الشبكة الخاصة بك ، فإن isharkVPN لديه الأدوات التي تحتاجها لتحسين تجربتك على الإنترنت. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wireshark oui والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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