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عزز اتصال VPN الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-23 17:10:32

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث المحتوى المفضل لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. لا توفر خدمة VPN الخاصة بنا تصفحًا آمنًا وخاصًا فحسب ، بل تعزز أيضًا سرعة الإنترنت لديك وتعزز تجربة البث لديك.



ولكن ماذا لو كنت تواجه مشكلة في اتصالات الشبكة؟ أدخل Wireshark ، محلل بروتوكول الشبكة الشهير الذي يسمح لك برؤية ما يحدث على شبكتك على المستوى المجهري. ومع ذلك ، قد يكون الأمر محبطًا عندما تواجه رسالة الخطأ "لم يتم العثور على Wireshark أية واجهات."



لحسن الحظ ، مع مسرع isharkVPN ، يتم حل هذه المشكلة بسهولة. تتيح لك خدمة VPN الخاصة بنا الوصول إلى حركة مرور الشبكة وتحليلها دون الحاجة إلى واجهات شبكة فعلية. هذا يعني أنه يمكنك تشغيل Wireshark دون أي متاعب أو إحباط.



يقدم مسرع IsharkVPN أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات الأخرى لتحسين تجربتك عبر الإنترنت ، بما في ذلك النطاق الترددي غير المحدود ، ودعم الأجهزة المتعددة ، ودعم العملاء المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح وتحليلات سريعة وآمنة وخالية من المتاعب للإنترنت باستخدام Wireshark. قل وداعًا للسرعات البطيئة ورسائل الخطأ ومرحبًا بتجربة أفضل عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wireshark دون أي واجهات ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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