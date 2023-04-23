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التدوين > عزز تجربتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark OUI Lookup

عزز تجربتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark OUI Lookup

ishark blog article

2023-04-23 17:10:39
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

لا تقوم خدمة VPN الخاصة بنا فقط بتشفير نشاطك عبر الإنترنت لمزيد من الأمان ، ولكنها تستخدم أيضًا تقنية التسريع الفريدة الخاصة بنا لزيادة سرعة الإنترنت لديك وتوفير تصفح وتدفق سلس.

ومن خلال ميزة البحث في Wireshark OUI الخاصة بنا ، يمكنك بسهولة تحديد الشركة المصنعة لأي جهاز على شبكتك ، مما يمنحك تحكمًا أكبر في أمان شبكة منزلك أو مكتبك.

لا ترضى بالتصفح البطيء وغير الآمن. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق. بالإضافة إلى ذلك ، مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، ليس لديك ما تخسره. اشترك الآن واستمتع بمزايا الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك البحث عن طريق wireshark oui والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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