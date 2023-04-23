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عزز تجربتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark OUI Lookup

ishark blog article

2023-04-23 17:10:39

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



لا تقوم خدمة VPN الخاصة بنا فقط بتشفير نشاطك عبر الإنترنت لمزيد من الأمان ، ولكنها تستخدم أيضًا تقنية التسريع الفريدة الخاصة بنا لزيادة سرعة الإنترنت لديك وتوفير تصفح وتدفق سلس.



ومن خلال ميزة البحث في Wireshark OUI الخاصة بنا ، يمكنك بسهولة تحديد الشركة المصنعة لأي جهاز على شبكتك ، مما يمنحك تحكمًا أكبر في أمان شبكة منزلك أو مكتبك.



لا ترضى بالتصفح البطيء وغير الآمن. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق. بالإضافة إلى ذلك ، مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، ليس لديك ما تخسره. اشترك الآن واستمتع بمزايا الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك البحث عن طريق wireshark oui والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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