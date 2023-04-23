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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وقم بتحليل حركة المرور باستخدام Wireshark Packet Sniffer

ishark blog article

2023-04-23 17:10:47

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و wireshark packet sniffer.



يعد مسرع isharkVPN أداة قوية تعمل على تحسين سرعات الإنترنت والأداء العام. بفضل الخوارزميات المتقدمة ، تعمل على تحسين اتصال الشبكة لديك لضمان سرعة التنزيلات ، والتدفق الأكثر سلاسة ، وتجارب الألعاب السلسة. قل وداعًا للتخزين المؤقت والتأخير ومرحبًا بالاتصال بسرعة البرق.



لكننا نعلم جميعًا أن السرعة ليست العامل المهم الوحيد عندما يتعلق الأمر بالخصوصية والأمان عبر الإنترنت. هذا هو المكان الذي يأتي فيه برنامج wireshark packet sniffer. يستخدم محلل بروتوكول الشبكة مفتوح المصدر هذا على نطاق واسع من قبل خبراء الأمن السيبراني والمتحمسين لالتقاط وتحليل حركة مرور الشبكة. يسمح لك بفحص واستكشاف المشكلات المتعلقة بشبكتك واكتشاف التهديدات المحتملة لأمنك عبر الإنترنت.



إلى جانب مسرع isharkVPN ، يخلق هذا الثنائي الديناميكي درعًا قويًا ضد الهجمات الإلكترونية والمراقبة مع توفير أداء من الدرجة الأولى. مع تشفير من الدرجة العسكرية وإمكانيات تحليل شبكة wireshark من isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح وبث وألعاب سريعة وآمنة عبر الإنترنت كما لم يحدث من قبل.



لا تقبل بأقل من ذلك عندما يتعلق الأمر بتجربتك عبر الإنترنت. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN و wireshark packet sniffer اليوم واستمتع بأقصى سرعة وأمان وأداء.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك برنامج wireshark sniffer ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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