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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark PCAP

ishark blog article

2023-04-23 17:10:54

هل سئمت من تجربة سرعات إنترنت بطيئة واتصالات غير مستقرة أثناء محاولتك الوصول إلى مواقع الويب والخدمات عبر الإنترنت المفضلة لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN ، خدمة VPN الرائدة مع ميزة إضافية تتمثل في المسرع وقدرات Wireshark pcap.



مع مسرع isharkVPN ، ستختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة واتصالات مستقرة بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. قل وداعًا للتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو والصفحات بطيئة التحميل. مع isharkVPN ، ستتمكن من البث والتصفح والتنزيل بسهولة.



لكن هذا ليس كل شيء. تقدم isharkVPN أيضًا إمكانات Wireshark pcap ، مما يسمح لك بتحليل حركة مرور الشبكة وتحديد أي تهديدات أمنية محتملة. هذه الميزة مهمة بشكل خاص للشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى الحفاظ على معلوماتهم الحساسة آمنة ومأمونة.



عندما تقوم بالتسجيل في isharkVPN ، سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى فريق دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، مما يضمن معالجة أي مشكلات أو مخاوف لديك على الفور وبشكل احترافي.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والأمان المخترق. اختر isharkVPN للحصول على أفضل تجربة عبر الإنترنت. سجل اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wireshark pcap والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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