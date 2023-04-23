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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN ومحلل شبكة Wireshark

ishark blog article

2023-04-23 17:11:09

تقديم المجموعة المثالية: iSharkVPN Accelerator و Wireshark Network Analyzer!



هل سئمت من سرعة الإنترنت البطيئة؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator و Wireshark Network Analyzer!



iSharkVPN Accelerator هي أداة قوية تعمل على تحسين سرعة الإنترنت لديك عن طريق تقليل زمن الوصول والارتعاش. وهذا يعني تنزيلات أسرع وتدفق أكثر سلاسة وتجربة إنترنت محسّنة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم iSharkVPN Accelerator بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن بقاء نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.



ولكن هذا ليس كل شيء - عند استخدامه مع Wireshark Network Analyzer ، يكون لديك تحكم كامل في حركة مرور الشبكة. Wireshark Network Analyzer هي أداة مجانية ومفتوحة المصدر تسمح لك بفحص كل حركة المرور المتدفقة عبر شبكتك ، مما يمنحك رؤية كاملة والتحكم في نشاطك على الإنترنت. باستخدام هذه الأداة ، يمكنك تحديد أي مشكلات في شبكتك وإصلاحها ، مما يضمن تشغيل الإنترنت الخاص بك بسلاسة وكفاءة.



يعمل كل من iSharkVPN Accelerator و Wireshark Network Analyzer معًا بسلاسة ، مما يوفر لك تجربة الإنترنت المطلقة. لن تستمتع بسرعات أعلى وأمان محسّن فحسب ، بل ستتمتع أيضًا بالتحكم الكامل في حركة مرور الشبكة.



استفد من هذا المزيج القوي اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت المطلقة! جرب iSharkVPN Accelerator و Wireshark Network Analyzer الآن!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام محلل شبكة wireshark والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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