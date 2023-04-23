التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وقم بتحليل حركة مرور الشبكة باستخدام تحليل ملف Wireshark PCAP

عزز سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وقم بتحليل حركة مرور الشبكة باستخدام تحليل ملف Wireshark PCAP

ishark blog article

2023-04-23 17:11:16

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت؟ هل أنت قلق بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تحسين سرعات الإنترنت وحماية نشاطك عبر الإنترنت بنقرة واحدة فقط. تعمل تقنيتنا الحديثة على ضغط بياناتك وتحسين اتصالك بالإنترنت ، بحيث يمكنك التصفح والدفق والتنزيل بسرعات فائقة.



وبفضل التشفير المتقدم وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك أن تطمئن لأن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخصوصي تمامًا. قل وداعًا لاختناق مزود خدمة الإنترنت والمتسللين الذين يحاولون سرقة بياناتك - لقد وفرت لك مسرع isharkVPN.



ولكن هذا ليس كل شيء - من خلال تكاملنا مع Wireshark ، يمكنك حتى تحليل حركة مرور الشبكة لديك وتحسين اتصالك بالإنترنت بشكل أكبر. Wireshark هي أداة قوية لتحليل الشبكة ، وباستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك بسهولة التقاط وتحليل حركة مرور الشبكة في الوقت الفعلي. من خلال تكاملنا ، يمكنك بسهولة عرض وتحليل ملفات Wireshark PCAP مباشرة من تطبيق isharkVPN ، مما يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى تحسين اتصالك بالإنترنت وتحسين تجربة التصفح لديك.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر السرعات الفائقة والأمان الفائق الذي تستحقه. مع تطبيقنا سهل الاستخدام والميزات القوية ، لن تشعر بخيبة أمل. اشترك الآن وابدأ في الاستمتاع بتجربة إنترنت أفضل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



باستخدام isharkVPN ، يمكنك تحليل ملف wireshark pcap والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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