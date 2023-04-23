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زيادة سرعة الشبكة الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-23 17:11:24

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الموثوق بها؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN ومرشح بروتوكول Wireshark!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة واتصالات آمنة. تعمل هذه التقنية المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت وتسريع نقل البيانات ، مما يمنحك تجربة سلسة عبر الإنترنت لم يسبق لها مثيل.



لكن هذا ليس كل شيء - ينقل مرشح بروتوكول Wireshark الأشياء إلى المستوى التالي. يتيح لك تحليل مشكلات الشبكة واستكشافها وإصلاحها ، مما يجعلها أداة أساسية لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات والأفراد المتمرسين في مجال التكنولوجيا.



هذا المزيج القوي من مسرع isharkVPN وفلتر بروتوكول Wireshark يعني أنه يمكنك أخيرًا أن تقول وداعًا لمشاكل الشبكة المحبطة والسرعات البطيئة. بالإضافة إلى ذلك ، مع تشفير isharkVPN من الدرجة العسكرية ، يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.



لا ترضى بالقليل. قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN وفلتر بروتوكول Wireshark اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفية بروتوكول wireshark والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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