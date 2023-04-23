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كيف يعزز isharkVPN Accelerator تجربتك الأمنية على الإنترنت؟

ishark blog article

2023-04-23 17:12:08

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل أنت قلق بشأن أمنك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. سواء كنت تبث برنامجك المفضل أو تعمل على موعد نهائي ، يضمن برنامج isharkVPN أن اتصالك بالإنترنت يعمل دائمًا بأقصى سرعة.



لكن مسرع isharkVPN لا يزيد فقط من سرعة الإنترنت لديك. كما أنه يوفر أمانًا من الدرجة الأولى عبر الإنترنت. مع مسرع isharkVPN ، يتم تشفير نشاطك عبر الإنترنت ، مما يحميك من المتسللين ومجرمي الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الوصول إلى أي موقع ويب أو منصة دون خوف من الرقابة أو القيود الجغرافية.



ولكن كيف تقارن مسرع isharkVPN بخدمات VPN الأخرى في السوق؟ دعنا نلقي نظرة على Wireshark.



Wireshark هو محلل بروتوكول شبكة قوي يسمح لك بمراقبة وتحليل حركة مرور الشبكة. إنها أداة رائعة لمسؤولي الشبكات ومحترفي الأمان ، ولكنها لا توفر نفس مستوى الأمان والخصوصية عبر الإنترنت مثل مسرع isharkVPN.



بينما يمكن أن يساعدك Wireshark في تحديد التهديدات الأمنية المحتملة ، فإنه لا يقوم بتشفير نشاطك عبر الإنترنت أو حماية هويتك عبر الإنترنت. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



لذا ، إذا كنت تبحث عن سرعات إنترنت فائقة السرعة وأعلى مستويات الأمان عبر الإنترنت ، فلا تبحث عن مسرع isharkVPN. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wireshark مقابل الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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