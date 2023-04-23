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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Wireshark

ishark blog article

2023-04-23 17:12:16

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN مع Wireshark!



تسريع IsharkVPN هو أفضل خدمة شبكة افتراضية خاصة (VPN) تتيح لك تصفح الويب بإخفاء الهوية والخصوصية الكاملين. مع الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يضمن برنامج isharkVPN Accelerator أنه يمكنك الوصول إلى أي موقع ويب من أي مكان في العالم. وبفضل تقنية التشفير المتطورة ، يتم حماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين.



ولكن ما يجعل مسرع isharkVPN أفضل هو تكامله مع Wireshark ، وهو محلل بروتوكول شبكة قوي. باستخدام Wireshark ، يمكنك مراقبة حركة مرور الشبكة في الوقت الفعلي وتحديد أي مشكلات في الأداء أو تهديدات أمنية. يوفر لك هذا المزيج من مسرع isharkVPN و Wireshark حلاً شاملاً لتحسين تجربتك على الإنترنت.



قل وداعًا للتخزين المؤقت للفيديوهات والتنزيلات البطيئة. يضمن مسرع IsharkVPN سرعات إنترنت فائقة السرعة ، بينما يسمح لك Wireshark بتحديد أي ازدحام أو اختناقات في الشبكة قد تؤدي إلى إبطائك. مع مسرع isharkVPN و Wireshark ، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من تجربتك على الإنترنت.



وأفضل جزء؟ مسرّع IsharkVPN و Wireshark كلاهما سهل الاستخدام بشكل لا يصدق. ما عليك سوى تنزيل البرنامج وتثبيته ، وستكون جاهزًا للانطلاق. لست بحاجة إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا للاستفادة من هذه الأدوات القوية.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN و Wireshark اليوم وانتقل بتجربة الإنترنت الخاصة بك إلى المستوى التالي. لن تخيب أملك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wiresharl والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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