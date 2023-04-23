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عزز أداء شبكتك باستخدام مسرع iSharkVPN ومنفذ Wireshark TCP

ishark blog article

2023-04-23 17:12:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN. ستعمل هذه الأداة القوية على تسريع اتصالك بالإنترنت وتوفر لك تجربة تصفح سلسة.



ولكن كيف يعمل؟ يستخدم مسرع iSharkVPN خوارزميات متقدمة لتحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول. كما يسمح لك بتجاوز قيود الإنترنت والوصول إلى المحتوى الذي قد يكون محظورًا في منطقتك.



بالإضافة إلى ذلك ، يعمل مسرع iSharkVPN بسلاسة مع منفذ Wireshark TCP. Wireshark هو محلل بروتوكول شبكة قوي يسمح لك برؤية ما يحدث على شبكتك على المستوى المجهري. باستخدام مسرّع iSharkVPN ومنفذ Wireshark TCP ، يمكنك تحليل حركة مرور الشبكة في الوقت الفعلي وتحديد أي مشكلات قد تتسبب في بطء سرعات الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرّع iSharkVPN ومنفذ Wireshark TCP اليوم وجرب اتصال الإنترنت السريع والموثوق الذي تستحقه. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالتصفح السلس باستخدام مسرع iSharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام منفذ wireshark tcp والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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