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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-23 17:12:30

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تساعد تقنيتنا المبتكرة على تسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر تجربة بث سلسة. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت المحبط ومرحبًا بالبث غير المنقطع.



ولكن هذا ليس كل شيء - توفر VPN الخاصة بنا أيضًا أعلى مستوى من الأمان لنشاطك على الإنترنت. يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن معلوماتك الشخصية ومحفوظات التصفح الخاصة بك مشفرة ومحمية من أعين المتطفلين.



وبالنسبة لأولئك الذين هم أكثر ذكاءً من الناحية التقنية ، فإن isharkVPN متوافق أيضًا مع wireshark. يسمح لك محلل بروتوكول الشبكة القوي هذا بتتبع وتحليل حركة المرور على الإنترنت ، مما يمنحك فهمًا أعمق لأداء شبكتك.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والأمان المخترق. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN واختبر الأفضل في البث والحماية عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام wiresharkl والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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