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حماية خصوصيتك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-23 17:13:00

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المحبط أثناء بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ نقدم مسرّع iSharkVPN ، الحل لجميع مشاكل سرعة الإنترنت لديك.



مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك تجربة سرعة إنترنت أسرع بما يصل إلى 5 مرات. تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت وإعطاء الأولوية لحركة البيانات ، مما يؤدي إلى تجربة تصفح سلسة وسريعة.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم iSharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية خصوصيتك على الإنترنت. تحافظ تقنية التشفير المتقدمة لدينا على أمان بياناتك من المتسللين ومجرمي الإنترنت ، مما يضمن الحفاظ على سرية أنشطتك عبر الإنترنت دائمًا.



وبالنسبة لأولئك الذين يرسلون رسائل نصية إلى المملكة المتحدة ، لدينا ميزة مخصصة لك فقط. مع iSharkVPN ، يمكنك حجب رقمك عند إرسال الرسائل النصية إلى المملكة المتحدة ، والحفاظ على هويتك خاصة وآمنة.



فما تنتظرون؟ قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت ومرحبًا بالتصفح السريع باستخدام مسرع iSharkVPN. جربه الآن واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حجب الرقم عند إرسال الرسائل النصية إلى المملكة المتحدة ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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