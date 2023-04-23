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عزز موقع Wix الخاص بك مع isharkVPN Accelerator - وفر التكاليف الشهرية

ishark blog article

2023-04-23 17:15:06

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقيود المفروضة على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنيتنا المتطورة على تسريع سرعات الإنترنت لديك من خلال تحسين اتصالك لضمان تجربة تصفح سريعة وموثوقة. من خلال خدمة VPN الخاصة بنا ، يمكنك الوصول بسهولة إلى المحتوى والمواقع المحظورة من أي مكان في العالم.



ولكن هذا ليس كل شيء - تضمن VPN الخاصة بنا أيضًا خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت من خلال تشفير حركة المرور على الإنترنت وحماية هويتك عبر الإنترنت من المتسللين والتهديدات الإلكترونية.



وأفضل جزء؟ خدمة VPN الخاصة بنا ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام. مع خطط شهرية تبدأ من 4.99 دولارًا فقط ، يمكنك الاستمتاع بوصول سريع وآمن للإنترنت دون كسر البنك.



ولكن انتظر هناك المزيد. إذا كنت شركة صغيرة أو رائد أعمال تتطلع إلى إنشاء موقع ويب ، فلا تنظر إلى أبعد من Wix. مع التكلفة الشهرية لـ Wix التي تبدأ من 17 دولارًا فقط شهريًا ، يمكنك بسهولة إنشاء موقع ويب ذو مظهر احترافي دون أي مهارات ترميز.



ومع مسرع isharkVPN ، يمكنك ضمان أمان وخصوصية زوار موقعك على الويب من خلال تشفير اتصالهم وحماية معلوماتهم الشخصية.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN و Wix اليوم وانتقل بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك التخلص من التكلفة الشهرية والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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