التدوين > وصول آمن وسريع إلى الإنترنت مع مسرع isharkVPN - مثالي لتسعير Wix للمنظمات غير الربحية!

وصول آمن وسريع إلى الإنترنت مع مسرع isharkVPN - مثالي لتسعير Wix للمنظمات غير الربحية!

ishark blog article

2023-04-23 17:15:21

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء محاولتك الوصول إلى مواقع الويب المفضلة لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتأخير المؤقت ومرحبًا بالسرعات الفائقة.



لا يعتبر isharkVPN Accelerator حلاً رائعًا للأفراد فحسب ، بل إنه أيضًا خيار ممتاز للمنظمات غير الربحية. ومع خطة تسعير Wix غير الربحية ، يمكنك توفير المزيد من المال أثناء الاستمتاع بمزايا مسرع isharkVPN.



باستخدام مسرّع isharkVPN ، يمكن للمنظمات غير الربحية تحسين وجودها عبر الإنترنت والتواصل بشكل أفضل مع جمهورها. سواء كان ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو التسويق عبر البريد الإلكتروني أو موقع الويب الخاص بهم ، فإن سرعات الإنترنت السريعة ضرورية لتواجد ناجح عبر الإنترنت.



ومع تسعير Wix غير الربحي ، يمكن للمنظمات غير الربحية الوصول إلى جميع ميزات وفوائد منصة Wix بتكلفة منخفضة. يتضمن ذلك النطاق الترددي غير المحدود والتخزين والمجال المخصص من بين أشياء أخرى.



لذلك لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تعيقك. قم بالتبديل إلى مسرع isharkVPN واستفد من خطة تسعير Wix غير الربحية لتحسين وجودك على الإنترنت اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحسين الأسعار غير الربحية والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN