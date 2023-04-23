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عزز وجود مؤسستك غير الربحية عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN و Wix

ishark blog article

2023-04-23 17:15:28

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتكافح للوصول إلى موارد مهمة عبر الإنترنت لمنظمتك غير الربحية؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Wix!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة وحماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. تم تصميم خدمة VPN هذه لتحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل التأخير ، مما يضمن أنه يمكنك الوصول بسهولة إلى الموارد التي تحتاجها لمنظمتك غير الربحية.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر Wix نظامًا أساسيًا سهل الاستخدام للمنظمات غير الربحية لإنشاء مواقع الويب الخاصة بهم وإدارتها. باستخدام القوالب القابلة للتخصيص والواجهة سهلة الاستخدام ، يمكنك إنشاء موقع ويب ذو مظهر احترافي في أي وقت من الأوقات. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم Wix مجموعة متنوعة من الميزات لمساعدتك في جمع التبرعات وجمع التبرعات والتفاعل مع جمهورك.



يمكن أن يساعد برنامج تسريع isharkVPN و Wix منظمتك غير الربحية على النجاح عبر الإنترنت. قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت والمواقع القديمة - قم بترقية تواجدك على الإنترنت اليوم!



وأفضل جزء؟ يقدم كل من مسرع isharkVPN و Wix خصومات خاصة للمنظمات غير الربحية. فما تنتظرون؟ ابدأ اليوم وشاهد منظمتك غير الربحية تزدهر في العالم الرقمي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الانضمام إلى المنظمات غير الربحية والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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