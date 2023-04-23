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التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-23 17:16:20
هل سئمت من بطء الإنترنت وسرعات البث؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

مع مسرع isharkVPN ، سيتم تعزيز سرعات الإنترنت لديك ، مما يوفر لك تجربة تصفح أسرع وأكثر سلاسة. لا مزيد من التخزين المؤقت ، لا مزيد من انتظار تحميل الصفحات - فقط إنترنت بسرعة البرق في متناول يدك.

وأفضل جزء؟ يقدم مسرع IsharkVPN كل هذا بسعر مناسب. مقابل 4.99 دولار شهريًا فقط ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع دون كسر البنك.

ولكن انتظر هناك المزيد! إذا كنت تبحث عن إنشاء موقع ويب أو متجر على الإنترنت ، فإن Wix هي المنصة المثالية للبدء. باستخدام القوالب سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص بالسحب والإفلات ، يمكنك إنشاء موقع ويب ذو مظهر احترافي في أي وقت من الأوقات.

وبفضل أسعار Wix التي تبدأ من 14 دولارًا شهريًا فقط ، يمكنك الحصول على موقع الويب الخاص بك مقابل جزء بسيط من تكلفة الاستعانة بمصمم ويب محترف.

فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN وابدأ في الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، واستخدم Wix لإنشاء موقع الويب الخاص بك بسعر مناسب. انه وضع فوز!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على السعر والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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