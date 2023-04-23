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التدوين > عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Wix Plans

عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Wix Plans

ishark blog article

2023-04-23 17:16:57
هل تبحث عن أفضل خدمة VPN لتأمين نشاطك عبر الإنترنت وحماية خصوصيتك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! مع isharkVPN ، ستستمتع باتصالات سريعة وموثوقة وآمنة بالخوادم في جميع أنحاء العالم. وأفضل ما في الأمر هو أن isharkVPN يقدم الآن صفقات رائعة على خطط VPN الخاصة بهم ، حتى تتمكن من الحصول على الحماية التي تحتاجها بسعر يمكنك تحمله.

لكن isharkVPN ليست الصفقة الوحيدة الرائعة الموجودة هناك. إذا كنت تبحث عن إنشاء موقع ويب لعملك ، فقد ترغب في التحقق من خطط Wix. باستخدام Wix ، يمكنك إنشاء موقع ويب ذو مظهر احترافي دون أي مهارات ترميز ، وبجزء بسيط من تكلفة التعاقد مع مصمم ويب. ومثل isharkVPN ، تقدم Wix بعض الصفقات الرائعة على خططها في الوقت الحالي.

إذن أيهما يجب أن تختار: isharkVPN أم Wix؟ دعنا نلقي نظرة فاحصة على ما تقدمه كل خدمة:

مسرع isharkVPN:

- اتصالات سريعة وموثوقة بالخوادم حول العالم
- البرامج الضارة المضمنة وحظر الإعلانات لحماية جهازك
- تشفير AES-256 للحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت
- عرض النطاق الترددي غير المحدود وتبديل الخادم
- تطبيقات سهلة الاستخدام لجميع أجهزتك ، بما في ذلك Windows و Mac و Android و iOS
- ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

خطط Wix:

- منشئ مواقع ويب سهل الاستخدام مع وظيفة السحب والإفلات
- مئات القوالب للاختيار من بينها ، أو إنشاء التصميم الخاص بك
- لا تتطلب مهارات الترميز
- خطط الأعمال والتجارة الإلكترونية المتاحة
- مواقع الويب المخصصة للجوّال
- ضمان استرداد الأموال لمدة 14 يومًا

إذن أيهما تختار؟ هذا يعتمد على احتياجاتك. إذا كنت تبحث عن خدمة VPN لحماية نشاطك على الإنترنت والحفاظ على أمان بياناتك ، فإن isharkVPN هو الفائز الواضح. بفضل السرعات العالية ، والاتصالات الموثوقة ، والبرامج الضارة المضمنة وحظر الإعلانات ، فإن isharkVPN لديه كل ما تحتاجه للبقاء آمنًا على الإنترنت.

ولكن إذا كنت تبحث عن إنشاء موقع ويب لعملك ، فقد يكون Wix هو الخيار الأفضل. من خلال أداة إنشاء مواقع الويب سهلة الاستخدام ومئات القوالب للاختيار من بينها ، يمكنك إنشاء موقع ويب ذو مظهر احترافي في أي وقت من الأوقات. ومع توفر خطط الأعمال والتجارة الإلكترونية ، يمكنك بيع المنتجات والخدمات مباشرة من موقع الويب الخاص بك.

لذا ، سواء كنت تبحث عن خدمة VPN أو منشئ مواقع الويب ، فإن isharkVPN و Wix قد قمت بتغطيتك. ومع صفقاتهم الرائعة على الخطط في الوقت الحالي ، لم يكن هناك وقت أفضل للتسجيل!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك مقارنة الخطط ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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