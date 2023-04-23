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عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Wix Plans

ishark blog article

2023-04-23 17:16:57

هل تبحث عن أفضل خدمة VPN لتأمين نشاطك عبر الإنترنت وحماية خصوصيتك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! مع isharkVPN ، ستستمتع باتصالات سريعة وموثوقة وآمنة بالخوادم في جميع أنحاء العالم. وأفضل ما في الأمر هو أن isharkVPN يقدم الآن صفقات رائعة على خطط VPN الخاصة بهم ، حتى تتمكن من الحصول على الحماية التي تحتاجها بسعر يمكنك تحمله.



لكن isharkVPN ليست الصفقة الوحيدة الرائعة الموجودة هناك. إذا كنت تبحث عن إنشاء موقع ويب لعملك ، فقد ترغب في التحقق من خطط Wix. باستخدام Wix ، يمكنك إنشاء موقع ويب ذو مظهر احترافي دون أي مهارات ترميز ، وبجزء بسيط من تكلفة التعاقد مع مصمم ويب. ومثل isharkVPN ، تقدم Wix بعض الصفقات الرائعة على خططها في الوقت الحالي.



إذن أيهما يجب أن تختار: isharkVPN أم Wix؟ دعنا نلقي نظرة فاحصة على ما تقدمه كل خدمة:



مسرع isharkVPN:



- اتصالات سريعة وموثوقة بالخوادم حول العالم

- البرامج الضارة المضمنة وحظر الإعلانات لحماية جهازك

- تشفير AES-256 للحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت

- عرض النطاق الترددي غير المحدود وتبديل الخادم

- تطبيقات سهلة الاستخدام لجميع أجهزتك ، بما في ذلك Windows و Mac و Android و iOS

- ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا



خطط Wix:



- منشئ مواقع ويب سهل الاستخدام مع وظيفة السحب والإفلات

- مئات القوالب للاختيار من بينها ، أو إنشاء التصميم الخاص بك

- لا تتطلب مهارات الترميز

- خطط الأعمال والتجارة الإلكترونية المتاحة

- مواقع الويب المخصصة للجوّال

- ضمان استرداد الأموال لمدة 14 يومًا



إذن أيهما تختار؟ هذا يعتمد على احتياجاتك. إذا كنت تبحث عن خدمة VPN لحماية نشاطك على الإنترنت والحفاظ على أمان بياناتك ، فإن isharkVPN هو الفائز الواضح. بفضل السرعات العالية ، والاتصالات الموثوقة ، والبرامج الضارة المضمنة وحظر الإعلانات ، فإن isharkVPN لديه كل ما تحتاجه للبقاء آمنًا على الإنترنت.



ولكن إذا كنت تبحث عن إنشاء موقع ويب لعملك ، فقد يكون Wix هو الخيار الأفضل. من خلال أداة إنشاء مواقع الويب سهلة الاستخدام ومئات القوالب للاختيار من بينها ، يمكنك إنشاء موقع ويب ذو مظهر احترافي في أي وقت من الأوقات. ومع توفر خطط الأعمال والتجارة الإلكترونية ، يمكنك بيع المنتجات والخدمات مباشرة من موقع الويب الخاص بك.



لذا ، سواء كنت تبحث عن خدمة VPN أو منشئ مواقع الويب ، فإن isharkVPN و Wix قد قمت بتغطيتك. ومع صفقاتهم الرائعة على الخطط في الوقت الحالي ، لم يكن هناك وقت أفضل للتسجيل!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مقارنة الخطط ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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