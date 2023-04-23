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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-23 17:17:12

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكننا زيادة سرعات الإنترنت لديك والسماح لك بالوصول إلى أي موقع ويب ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



وأفضل جزء؟ نحن نقدم خيارات تسعير ميسورة التكلفة ، تبدأ من 9.99 دولارًا شهريًا فقط. قل وداعًا لخدمات VPN باهظة الثمن ومرحبًا بـ isharkVPN Accelerator.



ولكن ماذا عن إنشاء موقع ويب لعملك أو لعلامتك التجارية الشخصية؟ لقد جعلك Wix مغطى. من خلال النظام الأساسي سهل الاستخدام والقوالب القابلة للتخصيص ، يمكنك بسهولة إنشاء موقع ويب مذهل دون كسر البنك.



تقدم Wix مجموعة من خيارات التسعير ، من خطتهم المجانية إلى خططهم المتميزة التي تبدأ من 13 دولارًا فقط شهريًا. ومع ميزات مثل النطاق الترددي غير المحدود والوصول إلى التطبيقات المتميزة ، يمكنك نقل موقع الويب الخاص بك إلى المستوى التالي.



لذا ، سواء كنت تبحث عن زيادة سرعات الإنترنت لديك أو إنشاء موقع على شبكة الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN و Wix يوفران لك خيارات تسعير ميسورة التكلفة. جربهم اليوم واختبر الفرق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تغيير خيارات الأسعار والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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