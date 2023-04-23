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عزز تجربتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator ووفر مع خطط أسعار Wix

ishark blog article

2023-04-23 17:17:19

هل تبحث عن شبكة افتراضية خاصة موثوقة يمكنها مساعدتك في تصفح الويب بأمان وبسرعات فائقة؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



تم تصميم خدمة VPN الخاصة بنا مع مراعاة السرعة والأمان ، مما يضمن أنه يمكنك الاستمتاع باتصالات فائقة السرعة دون المساومة على الخصوصية أو الأمان. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الويب بثقة ، مع العلم أن أنشطتك على الإنترنت محمية من أعين المتطفلين.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا خطط أسعار معقولة ومثالية لأي شخص يتطلع إلى توفير المال. سواء كنت طالبًا أو صاحب عمل أو تبحث ببساطة عن صفقة أفضل ، فإن خطط التسعير الخاصة بنا قد غطتها.



وإذا كنت تتطلع إلى إنشاء موقع على شبكة الإنترنت ، فقد قمنا بتغطيتك هناك أيضًا. مع خطط تسعير Wix ، يمكنك إنشاء موقع ويب مذهل دون كسر البنك. سواء كنت تبحث عن إنشاء مدونة أو متجر على الإنترنت أو محفظة ، فإن Wix لديه الأدوات التي تحتاجها للبدء.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في خطط أسعار iSharkVPN Accelerator و Wix اليوم ، وابدأ في الاستمتاع بتصفح آمن وسريع وبأسعار معقولة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تعديل خطط الأسعار والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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