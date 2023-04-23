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التدوين > عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windows Defender

عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windows Defender

ishark blog article

2023-04-23 12:33:13
إذا كنت قد سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات البطيئة ، فأنت بحاجة إلى تجربة مسرع isharkVPN. isharkVPN هو برنامج ثوري يعمل على زيادة سرعات الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 50٪. بفضل الخوارزميات المتقدمة والتقنية الحديثة ، يضمن برنامج isharkVPN أن اتصالك بالإنترنت سريع وسهل للغاية.

إحدى الميزات الفريدة لمسرع isharkVPN هي توافقه مع Windows Defender. على عكس برامج VPN الأخرى ، يعمل برنامج تسريع isharkVPN بسلاسة مع Windows Defender لتوفير أقصى حماية وأمان لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. يضمن تشفير بياناتك وحمايتها من أي تهديدات محتملة أثناء اتصالك بالإنترنت.

لذا ، إذا كنت تبحث عن تجربة إنترنت سريعة وآمنة ، فإن مسرع isharkVPN هو الحل الأمثل لك. إنه سهل التثبيت والاستخدام ، ويعمل مع جميع أنظمة التشغيل الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تكامله مع Windows Defender ، يمكنك أن تطمئن إلى أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك محمي من أي تهديدات محتملة.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة واتصالات فائقة السلاسة ، مع الحفاظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت وأمانها. لذا ، لا تنتظر أكثر من ذلك - جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك wndows defender والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
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