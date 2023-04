التدوين > قم بتأمين تجربتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

قم بتأمين تجربتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

2023-04-23 12:33:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب؟ حسنًا ، لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN. مع مسرع isharkVPN ، ستستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى جميع مواقع الويب المفضلة لديك.



تتمثل إحدى الميزات الرائعة لمسرع isharkVPN في قدرته على إخفاء عنوان IP الخاص بك. هذا يعني أنه لن يتمكن أي شخص ، ولا حتى مزود خدمة الإنترنت الخاص بك ، من تتبع نشاطك عبر الإنترنت. يمكنك تصفح الإنترنت بخصوصية وأمان تامين.



ولكن ماذا لو كنت تريد معرفة عنوان IP الخاص بك؟ لا مشكلة! ما عليك سوى زيارة موقعنا على الويب والنقر فوق الزر "What My IP". ستعرض لك أداتنا سهلة الاستخدام عنوان IP الحالي الخاص بك على الفور.



يوفر مسرع IsharkVPN أيضًا برنامجًا سهل الاستخدام متوافق مع جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل الرئيسية. يمكنك استخدامه على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي. ومع عرض النطاق الترددي غير المحدود ، يمكنك البث والتنزيل لمحتوى قلبك.



بالإضافة إلى ذلك ، يقدم مسرع isharkVPN دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. إذا كان لديك أي أسئلة أو مشاكل ، فإن فريق الدعم المطلع لدينا متاح دائمًا لمساعدتك.



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر خدمة VPN الأسرع والأكثر أمانًا والأكثر تنوعًا في السوق. ولا تنس التحقق من أداة "What My IP" الخاصة بنا لمعرفة عنوان IP الخاص بك في أي وقت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك wjhats ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

