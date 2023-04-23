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عزز اتصال VPN الخاص بك مع isharkVPN Accelerator وتطبيق Wol لنظام التشغيل Windows 10

ishark blog article

2023-04-23 12:34:13

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN Accelerator وتطبيق WOL لنظام التشغيل Windows 10!



يوفر مسرع isharkVPN سرعات إنترنت فائقة السرعة من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل التأخير. إنه مثالي للألعاب عبر الإنترنت ، وبث الأفلام والبرامج التلفزيونية ، أو مجرد تصفح الويب دون أي تأخير محبط.



وفي الوقت نفسه ، يعمل تطبيق WOL لنظام التشغيل Windows 10 على تسهيل إيقاظ الكمبيوتر عن بُعد من وضع السكون. لا داعي لانتظار بدء تشغيل الكمبيوتر - ما عليك سوى إرسال أمر "Wake on LAN" من هاتفك أو جهازك اللوحي أو أي جهاز آخر وسيصبح جهاز الكمبيوتر الخاص بك جاهزًا للعمل في ثوانٍ معدودة!



توفر هاتان الأداتان القويتان معًا تجربة سلسة عبر الإنترنت ستجعل حياتك أسهل وأكثر إمتاعًا. سواء كنت لاعبًا أو لاعب بث مباشر أو مجرد شخص يطلب الأفضل من اتصاله بالإنترنت ، فإن isharkVPN Accelerator وتطبيق WOL لنظام التشغيل Windows 10 هما الحلان الأمثلان.



فلماذا تنتظر؟ جرب isharkVPN Accelerator وتطبيق WOL لنظام التشغيل Windows 10 اليوم وابدأ في الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة والوصول السهل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن بُعد. تجربتك على الإنترنت لن تكون هي نفسها!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام نظام التشغيل windows 10 والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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