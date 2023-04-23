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عزز تجربة Kodi الخاصة بك مع مسرع isharkVPN و Kodi Builds

ishark blog article

2023-04-23 12:37:39

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند محاولة بث المحتوى المفضل لديك على Kodi؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تم تصميم مسرع VPN الخاص بنا خصيصًا لتحسين تجربة دفق Kodi من خلال توفير سرعات إنترنت فائقة السرعة والقضاء على التخزين المؤقت. مع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتوقف المؤقت المحبط في برامجك وأفلامك المفضلة.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط - توفر VPN الخاصة بنا أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه. يضمن التشفير العسكري الخاص بنا أن تظل بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين ، في حين أن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات تعني أن نشاطك على الإنترنت لا يتم تسجيله أبدًا.



وعندما يتعلق الأمر بـ Kodi ، فإن التصميم المناسب أمر بالغ الأهمية لتجربة بث سلسة وممتعة. لهذا السبب قمنا بتجميع قائمة بأفضل برامج Kodi التي تعمل على الاقتران مع مسرع VPN الخاص بنا. سواء كنت تفضل واجهة أنيقة وبسيطة أو بنية محملة بالكامل بكل الأجراس والصفارات ، فقد قمنا بتغطيتك.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم وانتقل ببث Kodi إلى المستوى التالي!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك العمل على بناءات kodi والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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